Juuli lõpus metsatöölise videole jäänud pruunkaru on pärast seiklemist Põhja-Saaremaal välja ilmunud maakonna idaosas.

„Meie vallas on teda nähtud, jookseb sinna-tänna, aga kus ta täpselt asub, täna ei tea,“ ütles Orissaare vallavanem Vello Runthal ajalehele Saarte Hääl.

Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna peaspetsialist Peep Männil ütles, et kätte on jõudmas aeg, mil karu hakkab end talveunne sättima ning võimalik, et on muutunud seetõttu väga paikseks.

Ta lisas, et Saaremaa karu näol on ilmselt tegu noore isase karuga, kes võib siit uuesti tee mandrile leida.

„Kui tal tekib sugukihk, siis ta võib närviliseks minna ja saarelt lahkuda, kui ta aru saab, et mandril on võimalik paarituda.“