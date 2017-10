USA president Donald Trump andis rohelise tule ligi 3000 seni salastatud olnud toimikutele, mis puudutavad 1963. aastal mõrvatud president John F. Kennedy surma.

Erinevaid vandenõuteooriaid, miks president tapeti, on liikunud viimase 54 aasta jooksul üksjagu. 1992. aastal vastu võetud seadusega tuli avaldada kõik mõrvaga seotud dokumendid 25 aasta jooksul – aeg tiksus täis eile, kui rahvusarhiivi kodulehele jõudis 90 protsenti toonastest toimikutest, kirjutab BBC.

Viimasel hetkel otsustati järele jäänud kümne protsendi dokumentidega viivitada, kuna LKA, FBI ja USA välisministeeriumi hinnangul võib neis peituda oht riigile. Järgneva kuue kuu jooksul vaadatakse need üle, ent pole välistatud, et tähtaja kukkudes – 26. aprill 2018 – neid siiski ei avaldata.

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting!