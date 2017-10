Probleem on üldisem: ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni hinnangul võib 25% Eesti ettevõtetest leida stagneerunud palga teenijaid.

„Täna käisin rahvusringhäälingus, kus ikka veel on töötajaid, kelle palk pole euro tulekust saadik tõusnud. Miinimumpalk on pidevalt tõusnud, mis viib ära kogu raha, ja just keskmistele palkadele rohkem ei jätku,” ütles ta.

Eesti Panga tööturu-uuring kinnitab, et Eestis tõuseb madalam ehk n-ö lihttöölise palk oluliselt kiiremini kui tippspetsialisti oma.

„Madalama palga kasv on miinimumpalga kokkulepete vili,” ütles Peterson eile, kui sõlmiti uue, 500-eurose alampalga lepe.

