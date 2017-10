Mõigu Hirmu video on vändatud Kalamajas. Selles lööb kaasa kohalik staarkass Kalamaja August, kes tänavu veebruaris saavutas oma mõnenädalase kadumisega üle-eestilise kuulsuse.

„Aeg on rahval kaasa rääkida, mida ja mis meile meeldib ning seda me teeme eestlaste kombel lauluga - nii hästi või halvasti, nagu me oskame,“ ütles laulu sõnade autor Silver Solnask.