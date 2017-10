„Eesti selgeltnägijate tuleproov“ on jõudnud poolele teele Eesti uue nõia leidmisel! Nõiasaate neljandas osas olid suurimateks üllatajateks Alisa ja Helve, kelle etteasted jätsid Võnnu elanikule Gennadile ja tema poegadele tugeva mulje. Mees, kes oli hakanud kuulma korteris imelikke koputusi ja kartis, et on avanemas uus surmaahel, sai oma hirmudest võitu.

Tänasest saatest ei langenud välja ükski võistleja ning kõigile antakse uuel nädala võimalus tuleproovi jätkata. Järgmisel neljapäeval hakkavad keerulisi ülesandeid lahendama järele jäänud 8 nõida – nõid Alisa, tarokaartide panija Anete, teispoolsusega suhtlev Liina, nõid Mari-Liis, diskor Ervin, Helve, kes näeb inimesi läbi, turvaäris tegutsev Martin ja endine kaitseväelane Kalle.

