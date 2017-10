Iraagi peaminister ei ole nõus Kurdistani pakkumisega 25. septembril läbi viidud iseseisvusreferendumi protsess „külmutada“. Iraak aksepteerib vaid referendumi täielikku tühistamist, vahendab BBC.

„Me ei lepi vähemaga kui selle [referendumi] annulleerimisega ja põhiseaduse austamisega,“ ütles peaminister Haider al-Abadi. 25. septembril toimunud Kurdistani referendum, milles rahvas hääletas ülekaalukalt (90%) iseseisvuse poolt, on Iraagi valitsuse hinnangul täiesti seadusevastane.

Keskvalitsus saatis Kurdistani aladele sõjaväe, mille peale aktiveerus ka kurdi vabadusvõitlejate rühmitus Pešmerga. Nendevahelistes kokkupõrgetes on hukkunud juba mõnikümmend inimest.

Kurdi liidrid kritiseerivad Iraagi sõjaväge, et need kulutavad relvastust ja laskemoona süütute inimeste peale, kui relvastuse annetas Iraagile Ameerika selleks, et riik saaks võidelda ISISega. Ühendriigid on küll Iraagi territoriaalse ühtsuse poolt ning mõistsid Kurdistani referendumi hukka, kuid USA välisminister Rex Tillerson helistas eelmisel nädalal peaminister al-Abadile, et paluda tal sõjavägi tagasi kutsuda ja ISISega võtlema saata. Peaminister ei võtnud seda kõnet vastu.