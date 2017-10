Jätnud 14aastaselt kooli pooleli, töötas Fats päeval madratsivedrude vabrikus ja õhtuti mängis baarides – varsti juba New Orleansi tähtsamate muusikutega. 1940. aastate keskel ühines Fats trompetist Dave Bartholomew' orkestriga. Nad kirjutasid kahasse „The Fat Mani“, millest sai Fatsi esimene hitt ja mis tegi New Orleansi helikeele üle Ühendriikide popiks.

1928. aastal New Orleansis sündinud Antoine Domino juuniori isa oli BBC Newsi teatel viiuldaja. Mõlemad vanemad olid kreooli päritolu ja kodus räägiti prantsuse keelel põhinevat kreoolkeelt. Poiss ilmutas maast madalast muusikuannet. Klaverit õppis ta oma õemehe, džässbandžomängija Harrison Verretti käest. Hüüdnime Fats sai noor muusik orkestrijuht Bill Diamondilt, kelle käe all ta teismelisena kõrtsis klaverit mängis. Diamondi sõnul meenutas poisi mängutehnika talle kahe legendaarse pianisti, Fats Walleri ja Fats Pichoni oma.

1950.–60. aastate mõjuvõimsamaid artiste Fats Domino suri 89 aasta vanusena. Tema debüütsinglit „The Fat Man“ on nimetatud kõigi aegade esimeseks rock'n'roll'i plaadiks.

Karjääri jooksul müüdi Domino plaate üle 65 miljoni. Ta oli üks esimesi mustanahalisi rhythm and blues'i artiste, kes kogusid populaarsust ka valge publiku seas. 1950. aastatel jäi Fats plaadimüügiedu poolest maha üksnes rokikuningas Elvis Presleyst. Viimane nimetaski teda õigeks rokikuningaks.

Fatsi mõju 1960.–70. aastate muusikutele oli tohutu. Kuulu järgi kirjutas Paul McCartney The Beatlesi hiti „Lady Madonna“ just Fats Domino stiili matkides. 1986. aastal oli Domino üks esimesi artiste, kes võeti USA rokikuulsuste koja liikmeks. Kuid selleks ajaks oli vanameister jäänud püsivalt oma koduosariiki Louisianasse ega lahkunud sealt isegi kõrge tunnustuse vastuvõtmiseks.

Kuigi New Orleansist oli pärit ka Louis Armstrong, kohtusid nad Fatsi sõnul vaid kaks korda. „Mulle meeldis, kuidas Louis laulis „Blueberry Hilli“,“ rääkis Fats ühes hilisemas intervjuus. „Vaadake, paljud inimesed arvavad, et selle laulu kirjutasin mina, aga see pole nii. „Blueberry Hill“ kirjutati 1927 ja mina salvestasin selle 1957. Panime lihtsalt teistsuguse tausta ja ma laulsin nii, nagu mulle sobis – ja kukkus hästi välja!“