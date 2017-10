Juba reedel peaks Hispaania valitsus hääletama selle poolt või vastu, kas kasutada riigi ajaloos esimest korda põhiseaduse paragrahvi 155. Sellega piiratakse Kataloonia autonoomiat ning vallandataks ametist Kataloonia president Carles Puigdemont.

Tõenäoliselt hääletab keskvalitsus reedel jaatavalt. The Guardian vahendab, et Puigdemont teatas neljapäeval, et ei kavatse Kataloonias korraldada erakorralisi valimisi. Tema sõnul ei ole tal piisavalt kindlustunnet, et valimiste väljakuulutamisel jätaks Madrid paragrahvi 155 puutumata.

Paljud arvasid, et just seda Puigdemont teeb ning saab keskvalitsuselt vastutasuks lubaduse regiooni autonoomiat mitte piirata. Puigdemont ütles, et nüüd jääb Kataloonia valitsuse otsustada, kuidas Madridi sanktsioonidele reageerida.