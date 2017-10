Tallinki Stockholmi-Tallinna laev seiskus merel, et abistada rootslasest väikelaevnikku, kellel sai kütus otsa. Reisijate esialgne versiooni järgi seiskus laev seetõttu, et üks reisija oli üle parda kukkunud.

Tallinki kommunikatsioonijuhi Katri Lingi sõnul on info vale. "Tegelikult oli tegemist sellega, et Baltic Queen, teel Rootsist Tallinna, avastas ühe väikese Rootsi väikelaeva, millel oli kütus otsa saanud. Baltic Queen abistas seda Rootsi laeva rootsi kodanikuga. Nüüdseks on ta juba üle antud Rootsi päästetöötajatele ning Tallinki laev on edasi teel Tallinna, kuhu ta peaks saabuma õigeaegselt," ütles Link.

Laeval olijate sõnul peatus laev, mis oli jõudnud olla Stockholmist teel ühe tunni jagu, seetõttu, et üks reisija olevat üle parda kukkunud, mistõttu käisid merel päästetööd paadi ja helikopteriga.

"Ma ise seda ei näinud, aga kuulsin raadiost. Praegu otsitakse inimest veest ühe päästepaadiga ja õhust aitab helikopter," kirjeldas reisija Benno olukorda laevatekilt.

Õhtuleht vabandab eksitava info levitamise eest.