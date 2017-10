Juba mõnda aega on maakondades kavandatud suuri digiprojekte, mis pidid ülikiire interneti viima tuhandete maainimesteni. Ootamatult jäeti need lubatud riigi rahastusest ilma, sest ministeerium otsustas otsida konkursi korras ettevõtte, mis pakub üleriigilist teenust. Projektide eestvedajad on nördinud, sest nende töö ja raha visatakse prügikasti.

Aasta alguses lubas ettevõtluse ja infotehnoloogia minister Urve Palo, et riik panustab maakondlike digiprojektide elluviimiseks 20 miljonit eurot, vahendas TV3 "Seitsmesed". Suure õhinaga loodi Harjumaale DigiMaa, Läänemaale Digikonna ja Läänemaale Digisaare projekte. Pandi kokku meeskonnad ja loodi kogulehed. Mõne päeva eest teatas minister Palo, et ministeerium otsib konkursiga ettevõtet, mis viibi interneti majapidamistesse kogu riigis. Lubatud rahastusest jäi ilma ka Pärnumaa paljukiidetud DigiTee. Selle eestvedajad on nördinud, et tehtud töö lendab prügikasti. Projekti eestvedaja Lauri Luur rääkis, et on kaardistatud elanike nõudlus ning leitud konkursi korras juht loodavale ettevõttele, kes on juba mõni kuu projektijuhina töötanud. "Kogu see tegevus on maksma läinud ligikaudu 70 000 eurot," rääkis Luur.

Vahepeal on ka selgunud, et otsetoetus DigiTee-sugustele projektidele ei oleks vastanud Euroopa Komisjoni reeglitele. Pakkumisest on huvitunud ka suurfirmad nagu Elektrilevi ja Telia. Minister Palo leiab, et valitsusel on õigus teha kannapööre, sest hange on kõigile kasulikum. "Mis on tähtsam, kas omavalitsused saaksid raha või et inimesed saaksid kiire interneti soodsalt kätte.