Pärnumaa omavalitsuste algatatud paljukiidetud projekt DigiTee, mis pidi viima ülikiire interneti tuhandete maainimesteni, jäeti lubatud rahast ilma. Nõnda jäid tühjade kätega ka juba alustatud valguskaabliprojektid Harjumaal ja saartel. Valguskaablit soovinud inimesed on mures, kas uute tuulte puhudes see nende koduni jõuab, ning projektide eestvedajad küsivad, kas keegi hüvitab nende vaeva ja kulutatud raha.

Maakondlikult alustatud kogu Eesti ülikiire netiühendusega katmise projekt „Viimane miil“ sai ootamatu löögi allapoole vööd, kui ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministeerium teatas, et valguskaablivõrku hakkab arendama konkursiga leitav firma. Suure tõenäosusega ilmselt Elektrilevi, võimalik, et ka Telia.

„Peamine on see, et säiliks algne idee – kiire internet peaks jõudma ka metsa. Arvestasime välja, et ühe liitumiskoha maksumuseks kujuneb 2000 eurot ja eraisikud peaksid maksma sellest vaid 300 eurot. Ka need, kelleni on vaja kaablit vedada kolm-neli kilomeetrit,“ räägib Pihel.

Ka Pärnu maavanem Kalev Kaljuste usub, et kohalikku algatusse panustamine raisku ei läinud. Ta usub, et ühe mütsi all tegutsemine hoiab tõenäoliselt maksumaksja raha kokku.

„Kindlasti on praegu neid, kes ütlevad, et kui õudne, aga peaksime lähtuma ikkagi kodanikust, kellel on kiiret internetti kiiresti vaja,“ ütleb ta.

Pärnumaa omavalitsuste liidu juhatuse liige Lauri Luur loodab, et pikas perspektiivis maainimene Elektrilevi juhatuse all isegi võidab. Küll jääb neile küsimus, et kas juba tehtut kas või mingilgi määral kompenseeritakse.

Omavalitsuse suured internetiprojektid on nüüd lõpetatud ja neil jääb saamata varem lubatud 20 miljonit eurot. Plaani järgi pidanuks sellele rahale lisanduma 2/3 omavalitsustelt ja ülejäänu liitumistasude kaudu. Lubatud rahata jäid muu hulgas Pärnumaa valdade käima lükatud DigiTee, Harjumaa DigiMaa, Rapla- ja Läänemaa Digikond, mis tekkisid eelkõige seetõttu, et suured tegijad ei tundud kaks aastat projekti vastu lihtsalt huvi.

Projekti „Viimane miil“ üks algatajaid Olav Harjo tõdeb, et mitu korda pakuti koostööd ka Elektrileviga, kes on nüüd suur huviline. Ta lisab, et ainuüksi Harjumaal on avaldanud soovi projektiga liituda juba 18 000 majapidamist ning Pärnumaal 700.

Möödunud nädalal saatsid kümned omavalitsusjuhid Palole pöördumise, milles nõuti netiprojekti tuleviku suhtes selgitust. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministeeriumi nõunik Ralf-Martin Soe ütleb, et pigem saavad kiire internetiga liituvad inimesed kasu. „Üks tugev firma, millel on juba olemas taristud, on kiirem ja hoitakse kokku ka ressurssi. Ministeeriumi soov on, et konkursi võitnud firmad ehitaksid oma raha eest välja neile atraktiivsed piirkonnad ja nii-öelda valged laigud valmiks riigi toel. See vähendab oluliselt maksumaksja raha kulutamist. Ja meie huvi on, et just neil valgetel laikudel elavad inimesed saaksid ühenduse esmajärjekorras,“ selgitab ta.

Avaliku konkursi valguskaabli võrgustiku rajamise tingimus on, et riigi toetatud võrgu kaudu saavad oma teenust pakkuda kõik sideoperaatorid. Alustatakse orienteeruvalt järgmise aasta alguses.

Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse juhatuse liige Teet Kurs mõistab ettevõtjana Elektrilevi, kes tänavu sügisel ootamatult projekti „Viimane miil“ vastu huvi tundma hakkas. „See tähendab, et ka suured ettevõtted hakkasid projekti kasumlikuks pidama ja on valmis suuri investeeringuid tegema,“ räägib ta.