Sotsiaalmeediaportaal Twitter teatas täna, et peatab kõik reklaamid Vene uudistesaitide Russia Today ja Sputnikuga seotud Twitteri-kontodelt.

The Guardian vahendab, et Twitteri esindajate sõnul on otsuse taga see, et Russia Today ja Sputnik sekkusid USA julgeolekujõudude sõnutsi 2016. aasta presidendivalimistesse.

Russia Today kuulutas süüdistused valedeks ning kinnitab, et pole kunagi kavatsenud USA valimisi ei Twitteri ega ühegi teise kanali vahendusel mõjutada. Nende sõnul teenis Twitter Ameerika presidendikampaania ajal RT reklaami pealt kenasti kasumit ning pakkus Vene kanalile ka võimalusi oma lugude levitamiseks. Ka Vene välisministeerium reageeris uudisele pahameelega.