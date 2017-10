Linnainimesel pole tihti aimugi, et maaelanikule ei pruugi sugugi mitte kõik linlasele iseenesestmõistetavad mugavused kättesaadavad olla. Sellest annavad kinnitust kas või sooviavaldused 50 000 majapidamiselt, kes kõik soovivad kiire internetiühenduse hüvedest osasaamist. Pole mõtet lisada, et e-riigis on toimiva netiühenduse kättesaadavus ka mainekujundusliku tähendusega. Aga mida teha, kui mõistlikku netiühendust pole võimalik osta raha eestki? Riik näeb probleemi lahenduseks omalt poolt ette 20 miljonit eurot. Loodetav rahasüst innustas maakondi arendusega tegelema, kuni tuli välguna selgest taevast minister Urve Palo otsus suunata raha hoopis paari suure üleriigilise tegija käsutusse, üks neist riigile kuuluv Elektrilevi. Koju kiiret netiühendust ootava tarbija seisukohalt pole vahet, mis värvi on kass, peaasi, et ta püüab hiiri. Suurte üleriigiliste tegijate puhul võib eeldada mastaabiefektist tulenevaid madalamaid kulusid, iseasi, kas see kokkuhoid ka tarbijatele saadetavatel arvetel kajastuks.

Palo jutt, et riigi soov on teenus võimalikult odavalt inimesteni toimetada, kõlab ju mõistlikult. Küll aga kõigutab Palo maakondadest üle sõitev otsus usku, et riik on usaldusväärne partner, kui lubas maakonna huvigruppidel pikalt ettevalmistusi teha, et siis anda raha hoopis suurtele hiidudele.

Maakondadel on nüüd õigus pahane olla, sest nähtud vaev osutub tühjaks tööks, rääkimata õigustatud ootusest, et riik suudab oma tegevuses paar sammu ette näha. Sest alles rahandusministeeriumis selgus, et Palo ministeeriumis ette valmistatud maakondlik rahastamise kord ei vasta ELi riigiabi reeglitele. Nii saab mõistetavaks opositsioonierakondade küsimus, kas Palo võtab toimunu eest vastutuse ja astub tagasi. Vastust vajab aga seegi, kas ja kuidas hüvitab Palo maakondades seni tehtud kulutused. Niigi maksab kogu segaduse lõppkokkuvõttes otseselt või kaudselt kinni tarbija.