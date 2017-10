Küsimus pole selles, kes rajab kiire interneti võrgud maapiirkondadesse. Küsimus on, kui paljudele inimestele ja kui madala hinnaga internetiühendus koju jõuab. Valitsus on järgmiseks kaheks aastaks eraldanud riigieelarvest 20 miljonit eurot, et viia kiire internet maapiirkondadeski kodudesse. Alates eelmise aasta sügisest on paljud maakonnad kaardistanud kiire internetiühenduse soovijaid, mis on äratanud huvi ka teenusepakkujates. Selleks, et toetuse ulatus oleks võimalikult suur ning võimalikult paljud inimesed pääseksid internetiühendusele ligi, on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsustanud korraldada rajamistoetuse jagamiseks üle-eestilise konkursi. Kui viimase miili projekt sai alguse peaaegu aasta tagasi, siis oli ettevõtete huvi asja vastu vähene ja maakondlik mudel tundus olevat ainus variant. Seda lihtsalt seetõttu, et ei olnud kedagi, kes oleks tahnud viia kaablit viimasesse metsatallu.

Esialgsete plaanide muutmine ei ole lihtne, aga teinekord on see vajalik. Sel sügisel andsid erasektori esindajad (nt Telia ja Elektrilevi) ministeeriumile teada, et nad plaanivad jõulisemalt lairibasse investeerida. Saime sellestki aru, et maakonnapõhised ärimudelid (digimaa, -tee, -saar jne) ei pruugi tööle hakata, kui arvestada uusi erasektori investeeringuid. See tähendab, et kui erasektor viib omal jõul kiire interneti kõikidesse tihedamini asustatud punktidesse, on maakonnapõhiste ärimudelite toimimine ohus: ainult metsataludesse interneti viimisega pole võimalik opereerimiskulusid katta.

Erasektori võimekus investeerida on väga hea sõnum maksumaksjale ja võimaldab meil märksa efektiivsemalt lõpptulemuseni jõuda. Kui esialgu oli meil plaanis 20 miljoni euroga katta kolm-neli maakonda kiire internetiga maakondliku rahastusmudeli järgi, siis arvestades sideoperaatorite ja uue sideturuosalise Elektrilevi investeerimisplaane, on esialgse hinnangu järgi võimalik sama raha eest peaaegu terve Eesti kiire internetiga katta. Numbrid on veel esialgsed, aga meie arvutuste põhjal oleme võimelised 20 miljoniga peaaegu terve Eesti viie-seitsme aastaga ära katma. Omavalitsuste toetamise mudel nägi aga ette riigipoolset koguinvesteeringut suurusjärgus 70 miljonit, millele lisanduks omavalitsuste rahastus – 100 miljonit eurot. Seega võtab antud mudel omavalitsustelt kohustuse ise investeerida, st laenu võtta ja hoiab kokku maksumaksja raha, võimaldades samal ajal lõppeesmärgi kiiremini täita. Tahan sedagi rõhutada, et kiiresti muutuvas valdkonnas on väga oluline muudatustega kaasas käia ja vajadusel otsust muuta, kui selleks on väga kaalukad argumendid. Oleme seda õppinud kas või SKAISi projekti näitel, et esialgsest heast ideest võib kujuneda läbikukkumine, kui olukorra muutustega ei arvestata. Kokkuvõttes muutus olukord turul ja seda maksumaksjale paremaks. Otsustasime muuta riigipoolset sekkumist, eesmärgiga leida lõpptarbijale kõige kiirem ja odavam lahendus. Meie ainus eesmärk on tagada kiire internetiühendus kõikidele Eesti elanikele, saavutades selle võimalikult kiiresti ja maksumaksjale kuluefektiivselt. Kui selle eesmärgi saavutamiseks tuleb rohkem tööd teha ja esialgseid plaane muuta, siis oleme selleks kohustatud. Kiire internet maapiirkondades on tähtis kiirendi omavalitsustele, arendades nii ettevõtlust (turism, kaugtöö) kui ka pakkudes kohalikele elanike nüüdisaegset infrastruktuuri. Saame aru, et maakondade esindajad on ära teinud suure eeltöö, aga tegemist pole nendelt vaiba jalge alt äratõmbamisega. Riigi huvi on endiselt pakkuda rahvale sama teenust, lihtsalt investeeringutega saab varem alustada ning projekt on maksumaksjalegi soodsam. Samuti peab konkursi võitja jätkama koostööd piirkondlike meeskondadega ja rajama ühendused võimalusel vastavalt kaardistustele. Seetõttu oleme plaaninud kohtuda kohalike projektide eestvedajatega riigikogus, eesmärgiga tagada võimalikult sujuv üleminek nö maakondlikult mudelilt üle-eestilisele mudelile.