Kopenhaageni ülikooli doktor Niels Morling kinnitas The Guardiani teatel, et surmatunnistusel seisvast kahheksiast ei saanud Neruda puhul juttugi olla. „Neruda oli surres ülekaaluline mees. Tema viimase elujärgu kõik ülejäänud asjaolud viitasid mingisugusele infektsioonile.“

Päev enne Neruda surma külastas teda Mehhiko suursaadik Tšiilis, kes kinnitas, et Santiago lennuväljal ootab lennuk, mis viiks ta jalamaid Mehhikosse turvalisse paika, kus ta saaks parimat võimalikku ravi. Neruda kõhkles ja ütles, et ootaks meelsasti veel kaks päeva. Kuid järgmisel päeval ta suri. Mürgitamisversiooni pooldajad toonitavad, et Neruda oli tuntud kommunist, kes võinuks huntat eksiilist kritiseerida. Nii olevatki poeet mürgitatud, et takistada teda Tšiilist lahkumast.

2013. aastal andis Tšiili kohtunik Mario Carroza korralduse Neruda maised jäänused välja kaevata. Põhjuseks oli luuletaja autojuhi Manuel Araya intervjuu Mehhiko ajakirjanikule Proceso. Sohvri sõnul helistas meeleheitel Pablo haiglast ja rääkis, et talle süstiti magamise ajal midagi kõhtu. Poeedi säilmed ekshumeeritigi ja saadeti nelja riigi kohtuekspertiisi laboritesse. 2015. aastal teatas Tšiili valitsus: on väga tõenäoline, et Neruda surmas on süüdi keegi kolmas osaline. Poeedi säilmed sängitati mullu taas tema koju Isla Negra rannarajoonis, kuid analüüsid jätkusid.

SÄILMETE VÄLJAKAEVAMINE: Kohtuekspertiisi spetsialistid ja nende abilised 2013. aasta aprillis Pablo Neruda maiseid jäänuseid välja kaevamas. (Reuters/Scanpix)

Tunnistajate sõnad Neruda viimaste elupäevade seisundi kohta räägivad üksteisele vastu. Mõne külastaja sõnul oli Pablo peaaegu koomas, teised väidavad, et ta dikteeris oma sekretärile Homero Arcele mälestusi.

Teine ekspert, Hispaanias asuva Murcia ülikooli esindaja Aurelio Luna kinnitas ajakirjanikele samuti nagu Morling, et nende meeskond on veendunud: surmatunnistus ei vasta tegelikkusele. Tema sõnul leidsi teadlased säilmetest midagi laboris kasvatatud bakterite sarnast. Neid hakatakse analüüsima ja vastuseid võib loota aasta jooksul. Teadlased lisasid siiski, et bakterid võisid imbuda Neruda jäänustesse matmispaigast või tekkida surnukeha lagunemise käigus.

Neruda järeltulijad vastakatel arvamustel

Neruda ainus laps, esimesest abielust sündinud tütar Malva Marina suri kaheksa-aastaselt, olles koos emaga Saksamaale pagenud. Neruda järeltulijad on mürgitamisteooria suhtes vastakatel arvamustel. Üks õepoeg Rodolfo Reyes on veendunud, et onu tapeti, teine, Bernando Reyes, nimetab seda väidet kõmujanuseks.