Meinhardi sõnul on ta kohanud lumele jalgu jäänud juhtide seas kolme mõtteviisi: ühtedel on paljudel juhtidel kivinenud arusaam, et kui nõukogude ajal sõideti samade rehvidega aastaringselt, siis saab niimoodi hakkama ka tänapäeval.

Kaasaegse rehvitehnoloogia järgi valmistatakse rehvid töötama +7 kraadi põhimõttel. „Kui ööpäeva keskmine temperatuur on alla pluss seitsme kraadi, on aeg talverehvid alla panna“. Teine seltskond on „hilinejad", kes lihtsalt usuvad, et ega lund niipea oodata ole ja põrkuvad ootamatult reaalsusega.

Kogemustega ja ettenägelikud juhid sellisesse olukorda ei satu, sest neil on juba rehvid vahetatud. „Liiklusohutus on väga paljus seotud planeerimisega,“ märkis Meinhard. „Kes oskab ohte ette näha, saab liikluses paremini hakkama.“

Liikluspsühholoogi sõnul on nn „ootamatut lund“ väga lihtne vältida ilmateadet jälgides. „Õhutemperatuuri järgi olnuks selleks õige aeg juba möödunud nädalal. Kuna ilm tundus soe, lasi paljud õige aja mööda ja nüüd ei jõua rehvitöökojad kõiki korraga saabunud autosid teenindada.“

Kolmas grupp on Meinhardi sõnul autoomanikud, kelle puhul mängib rolli rahaline võimekus. Liikuda on vaja ja tihti otsustab juht ohutuse arvelt riskeerida.Sagedasti annab aga liiklusseadust rikkudes avarii põhjustamine sellise tagasilöögi, mida juht ette näha ei oskagi.

Halvema stsenaariumi puhul on ohus inimeste tervis ja elud, lisaks võimalik varaline kahju ning kindlustuse hilisem regressinõue võib pöörduda avarii põhjustaja vastu. See aga võib tähendada kümnete ja sadade tuhandete eurode väljanõudmist. Siis on raske endale aru anda, miks paarsada eurot rehvide eest liiga kallis tundus.

Üheks õnnetuste põhjuseks on kindlasti ka see, et autojuht näeb enesel kohustust sõita kiirusega, mis on liiklusmärgil, mitte aga ohutu kiirusega. Miks?