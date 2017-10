Kolmapäeva õhtul kella 20.30 paiku alanud lumesadu kattis hommikuks maa seitsme sentimeetri paksuse valge vaibaga. 52 masinat ja 22 lumelabidaga brigaadi tõrjusid öötundidel Tallinna tänavatel lund ja libedust. Tänavatele puistati 291 tonni kloriidi ja umbes 11 tonni sõelmeid.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg lubas, et neljapäeva õhtul ja reede öösel on väljas veel rohkem masinaid ja brigaade. Ööl vastu tänast läksid tema sõnul libedusega võitlema 56 autot. „Lumelabidamehed vahetuvad. Meil on ka igaks juhuks reservtehnikagi valmis.“

LUMELE SÄRU: pealinna tänavatel on hoos üle poolesaja masina (Teet Malsroos)

Sulg ütles, et suurema osa Tallinna puhastamine on jagatud kolme ettevõtte – aktsiaseltsi Tänavapuhastus ning osaühingute Keskkonnahooldus ja N&V vahel. „Need puhastavad peatänavaid. Igal linnaosal on kõrvaltänavate jaoks veel omad partnerid,“ selgitas ta.