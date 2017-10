Kanal 2 huumorishow „Suur komöödiaõhtu“ on jõudnud nii kaugele, et täna õhtul langeb saatest esimene naljategelane. Võitja välja selgitamiseks korraldatakse suurejooneline paroodiavõistlus „Su nägu ei tule meelde“, kus Andrus Vaariku kõrval on üheks žüriiliikmeks televaatajatele juba tuttav Karbi-Barbi.

Lauluhoos „Suur komöödiaõhtu“ laseb täna kõlada suurtel hittidel, kui naljategelased kehastuvad paroodiasaates Jaan Tätteks, Caateriks, aga ka Alla Pugatšovaks ja Mati Nuudeks. Edasipääsu nimel laulavad ja tantsivad tähed end täna suisa hingetuks, sest seekordne komöödiaõhtu jääb ühe jaoks viimaseks.

„Suur komöödiaõhtu“ on Kanal 2s taas täna kell 20:00!