Üle kahekümne aasta Postimehes töötanud Nils Niitra läheb tööle suhtekorraldusfirmasse Powerhouse.

"Alustasin ajakirjanikuna 17aastaselt, praegu olen 41aastane ja selles vanuses küsib inimene endalt mõnikord, kas ma võin veel midagi teha ja see aeg on nüüd käes," põhjendas Niitra, miks ta ajakirjanikutööle selja keerab.

"Kommunikatsioon on mind alati huvitanud, tahaksin asju näha teise nurga alt, rääkida inimestega, kellele olen ajakirjanikuna peale astunud või hammustanud. Ajakirjanik ei saa kunagi teatud asjadest aimu," selgitas 2014. aastal Aasta ajakirjaniku auhinna pävinud Niitra.

Ta kinnitas, et otsus valdkonda vahetada ei ole kuidagi seotud Postimehes viimasel ajal toimunud muudatustega. "Minul on Postimehes alati väga tore ja mugav olnud ja mul on olnud palju ajakirjanduslikku vabadust."