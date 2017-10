Tartu on korrumpeerunud linn. Aasta jooksul on seal altkäemaksukahtlustuse tõttu kõrvaldatud ametist kolm abilinnapead. Arvatavasti pole nende teod tingitud ainult inimlikust ahnusest, vaid ka sellest, et Reformierakond on seal mugavalt kaua võimul püsinud ning oma degenereerumisega nakatanud ka koostööpartneriteks olevad sotsid ja keskerakondlased.

Kui möödunud aasta mai lõpul süüdistati altkäemaksu võtmises sotsiaaldemokraat Kajar Lemberit, siis seekord peavad kapole aru andma reformierakondlane Valvo Semilarski ja keskerakondlane Artjom Suvorov.

Kuna tegu ei ole Venemaa või Kesk-Aafrika vabariigiga, siis võinuks eeldada, et Emajõe Chicago linnapea Urmas Klaas astub peale linnavalitsuses toimunud altkäemaksuvõtmisi tagasi. Paraku leiab reformierakondlasest meer, et selleks pole põhjust.

Siinkohal meenutuseks Tartu haridusosakonnas 2011. aastal toimunud ulatusliku omastamise skandaal, mille järel reformierakondlasest toonane abilinnapea Jüri Sasi sirge seljaga tagasi astus.

Millal peaks linnapea rahva või parteikaaslaste tungival soovitusel tagasi astuma? Kas siis, kui abilinnapead lähevad vanamoodsalt noaga kangi alla raha küsima? Poliitikute ja tavainimeste au ja häbi piirid on erinevad.