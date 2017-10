Millest rääkis Keskerakonna eilne otsus Tallinnas koalitsiooni mitte teha? Sisuliselt sellest, et soovi end avada ja valitsemist läbipaistvaks muuta ei ole, et kõigi enda loodud toiduahelate katkestamiseks tahe puudub.

Teisalt, et käed on löödud EKRE-ga. Muidugi seda eitatakse, aga tegu on nii-öelda varjatud koalitsiooniga. Eks see valitsustasandil möödunud kevadine rahasüst läbi riigieelarve ju seda ka sillutas.

Nüüd on kahtlemata huvitav, kuidas ja millise enesetundega jätkavad valitsuses sotsid ja IRL. Oleks ekslik arvata, et need kaks asja on täiesti eraldiseisvad, ega ole omavahel mingis seoses või mõjus. Vaatan huviga ka Linnahalli puhastamise, riigiabi ja muid arenguid, ja mulle tundub, et ka siin kisub üha vimma ülesse.