Esmaspäeval läheb uuest stuudiost eetrisse nii „Terevisioon“ kui ka „Ringvaade“, mis Solarise keskuse tillukesest stuudiost välja kolib. „Tore fakt asja juures on see, et tegelikult alustame sõbralikult ühes ja samas ruumis, mille välimust muudetakse kujunduselementide ja tehniliste lahendustega nii, et kumbki saade on eetris täiesti oma kujunduse ja imagoga. Vaatajate jaoks on tulemus hommikuti üks ja õhtuti teine,“ rõõmustab ERRi elamussaadete toimetuse uus juht Karmel Killandi.

„Minu jaoks ei ole uus stuudeio tegelikult üldsegi võõras,“ räägib „Terevisiooni“ saatejuht Katrin Viirpalu. „Juba ammustest aegadest on hommikusaade siit eetrisse läinud.“ Minu jaoks, muidugi mitte Martini jaoks, on see vanasse stuudiosse tagasi tulemine. Igal juhul on selisesse pöörasesse, värvikirevasse ja täitsa uhiuude keskkonda tulemine huvitav.“

UUS JA VANA: Kui Martin Veismani jaoks on uus stuudio üdini uus, siis Katrin Viirpalu jaoks on see vanasse stuudiosse tagasi kolimine. (Martin Ahven)

„Ka mina olen ka põnevil. Siin stuudios ei olegi ma kordagi varem saadet teinud,“ räägib „Terevisiooni“ saatejuht Martin Veisman. „Olen siin käinud paar korda ringi vaatamas ja tõesti, on valgusküllane. See on oluline, sest hommikul ongi energiat ja rõõmu vaja!“ kiidab ta. Eriti ootab saatejuht, kuidas kõik ekraanilt välja paistma hakkab.