„Majaosa jäi eestlaste kätte, see on üks tore Eesti pere, kes ise elas samas kandis. Neile oli tähtis piirkond: lapsed käivad seal lasteaias ja koolis,“ kommenteeris Skantoni kinnisvaramaakler Tarvo Tavast endise peaministri Taavi Rõivase majaosa ostu-müügi tehingut, mis toimus 14. septembril.

„Ütleme, et natuke ikka kaubeldi ka,“ jätab kinnisvaramaakler lõpliku hinna siiski enda teada.

Kuigi kinnisvaral oli krõbedamat sorti hind, korvas seda maakleri sõnul reklaam, mida see peaministri koduna sai. „Ei saa öelda, et huvilisi oli rohkelt, aga oli inimesi, kes ei tulnud lihtsalt vaatama, kuidas peaminister elab või elas, vaid tulid ikka asja ennast vaatama.“ Tavasti sõnul jäi lõplikult sõelale kolm huvilist, kes käisid ka pangas oma laenuvõimalusi uurimas.

Põhjus, miks Rõivas pani enda Kassisaba kodu üldse müüki, oli seotud talle kuuluva eramajaga Nõmmel. See ootab renoveerimist. „Plaanime alustada esivanemate maja, minu sünnikodu, renoveerimisega ning seetõttu müüme oma senise kodu Tallinna kesklinnas,“ selgitas Rõivas mullu otsust.

Viimaste teadete järgi elab Rõivas oma neljaliikmelise perega Tallinna äärelinnas. Seega vahetas ta välja senise üürikodu kesklinnas Laidoneri villas, mis kuulus küll kunagi kaitseväe juhatajale kindral Johan Laidonerile, ent oli taasiseseisvumise algusaastatel pealinna kõige nooblim bordell.

Esimese hooga võiks mõelda, et Rõivaste uus elukoht ongi Nõmmel, majas, mida on aasta jagu elamiskõlblikuks klopsitud. Kuid värske pildimaterjal Nõmmelt näitab, et elamise jälgi, rääkimata renoveerimistöödest, pole mõtet sealt otsida. Seega elavad Rõivad sootuks kuskil mujal.