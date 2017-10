Eile ründas hunt Albu vallas Arumäel koplis olnud kaht hobust, hobused said kergeid kriimustusi ja paranevad.

Ühe hobuse omanik, Tiina Metsala rääkis Õhtulehele, et hundi rünnakut kinnitas jahiseltsi liige, kes loomi vaatamas käis.

"Kollane poni on terve, vaid paar kriimu näos, jalal ka mõned kriimud, aga pruunil hobusel on nägu ja kael kriimustatud, lisaks kerge muljumine alalõual," kirjeldas Metsala loomade vigastusi. Loomad said arstiabi ning paranevad.

Miks hunt looamde ründamisest loobus, ei osanud Metsala öelda, arvas aga, et võib-olla hirmutas looma õemees, kes samal ajal autoga saabus ja signaali lasi.