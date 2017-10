Politsei palub kaasabi selgitamaks 49-aastase Tarmo asukohta, keda nähti viimati 9. oktoobri hommikul Tartu vallas oma kodu juurest autoga lahkumas.

Tarmo lahkus Tartu vallas Kastli külas asuvast kodust 9. oktoobri hommikul rohelist värvi Audiga, mille registreerimismärk on 751 ATG. Mees pidi samal hommikul minema tööle paari kilomeetri kaugusel Vasula alevikus asuvasse ettevõttes, kuhu ta aga ei jõudnud. „Ema ootas Tarmot sama päeva õhtuks koju, kuid sinna ta ei naasnud ning seni ei ole mehest midagi teada. Lähedaste sõnul on Tarmo on vaikne ja enesesse tõmbunud mees ning nende sõnul ei ole selline kadumine tema puhul tavapärane käitumisviis,“ rääkis Tartumaa piirkonnavanem Kaja Suur.

Eilseni püüdsid lähedased mehe asukohta välja selgitada omal käel. Piirkonnavanema sõnul oma kadunud mehe ema läbi helistanud kõik mehe võimalikud sõbrad ja sugulased, uurinud mehe kohta tema tööandjalt ning püüdnud leida meest kohtadest, kus ta tõenäoliselt aega veeta või viibida võiks, ent seni pole need kontrollkäigud tulemust andnud. Täna vestles politsei veelkord nii Tarmo tööandja, kolleegide kui ta tuttavatega, paraku ei ole keegi mehest midagi kuulnud. Praeguseks on politsei veendunud, et haiglas ega teadaolevate sõprade-tuttavate juures teda ei ole. Töö lisainfo kogumisel ja mehe asukoha tuvastamisel jätkub.

Tarmo on umbes 190 cm pikk. Ta on kõhna kehaehitusega ja tumedate lühikeste juustega. Mehel oli kodust lahkudes seljas tume jakk, tumesinised teksapüksid ja jalas mustad kingad. Tarmo lahkus kodust oma rohelist värvi sõiduautoga Audi 80.

Kõigil, kes on pärast 9.oktoobrit näinud kirjeldatud meest või sõiduautot Audi 80 numbriga 751 ATG, palutakse ühendust võtta telefonil 612 3000.