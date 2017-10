Peter Steudtner vahistati 5. juulil Istanbulis, kus ta osales rahvusvahelisel seminaril. 25. oktoobril astus Steudtner kohtu ette ja süüdimõistmisel ähvardas teda viis kuni 15 aastat vanglakaristust. Seda ootamatum oli kohtuprotsessi avapäeval tulnud uudis, et Steudtner vabastatakse ja tal lubatakse lennata Saksamaale. Neljapäeval selgus, et Saksa inimõiguslase vabastamist vahendas välisminister Sigmar Gabrieli palvel endine liidukantsler Gerhard Schröder.

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel ütles, et ta on Gerhard Schröderile vahendustegevuse eest väga tänulik. Võimalik, et Steudtneri vabastamisel on oma osa ka Venemaa presidendil Vladimir Putinil, kes suhtleb viimasel ajal tihedalt Türgi presidendiga. Schröderil on jälle sõbrasuhted Putiniga ja hiljuti valiti ta Venemaa suurima naftatootja Rosnefti nõukogu esimeheks.