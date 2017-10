Saksamaal Neussis koos vanematega elav 28aastane Sergei Krõlov uskus, et leidis tutvumisportaalist loodetud suure armastuse. Paraku oli tegemist suliga, kes tegi koos abilisega tema korteri tühjaks, vahendab RP Online.

Sergei Krõlov tutvus läinud nädala kolmapäeval tutvumisportaalis Knuddels naisega, kes esines nime all Sweet Naddel 32. Laupäeval võttis naine Sergeiga taas ühendust ja tegi ettepaneku kokku saada. Mees oli rõõmus, sest senise napi suhtlemise ajal jättis naine talle endast hea mulje. Ta arvas juba, et on leidnud otsitud suure armastuse. Sergei andis veebisuhtluses ka teada, et tema vanemad ei ole kodus. Hiljem selgus, et see oli suur viga.

Kuigi Sergei oli kodus üksi, pakkus naine välja, et tuleb talle järele ja koos minnakse tunniajase autosõidu kaugusele Recklinghausenisse, kus elab tema isa, kes aga ei ole kodus. Naine vihjas veel, et isamajas ootab neid ilus õhtu.