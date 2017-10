Kantsler lisas, et see ei ole üksnes tema isiklik probleem, vaid sama asja arutati kohtumisel teiste ühishoones töötavate ministeeriumite kantsleritega ning häiritud olevat olnud ka nemad.

„Vein muutub paremaks ajaga, mina muutun paremaks veiniga,“ seisab superministeeriumi kohviku veiniriiulil oleval sildil. Kuigi ministeeriumite kantslerid on veinimüügi peale pahased ning minister Ossinovski lubas, et veiniriiul saab maha võetud, pole kohviku juhatajal praegu plaaniski veinivalikut kohvikust eemaldada.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kinnitas teisipäeval „Aktuaalsele kaamerale“, et tema pole märganudki, et ühisministeeriumi kohvikus veini müüakse. „Minule teadaolevalt on palutud RKAS-ilt see valik eelmaldada,“ sõnas ta.

Kohvikupidajal on aga teised plaanid. „Ma ei oska praegu küll öelda, kas meil on plaanis veiniga kauplemine lõpetada või mitte. Vaatame, mis tulevik toob. Tõenäoliselt minister Ossinovski ütles seda emotsiooni ajendil. Tegelikult ju oleme meie selles majas samamoodi rentnikud nagu ministeeriumidki. Neil on õigus oma tegevusele ja meil on õigus oma majandustegevusele,“ ütleb superministeeriumis asuvat kohvikut VA2 pidava ettevõtte S.E.E. Piraaja OÜ juhatuse liige Aivar Jõgi.

(Stanislav Moshkov)

Veinivalik on superministeeriumi kohvikus päris arvestatav. „Kevade“ Toots ütleks riiulit nähes ilmselt: „Küll on kirjud sildid!“ Kõige kallim pudel ei maksa seal aga kaks rubla nagu Lati Pats, vaid hoopiski 24 eurot. Kõige odavama veini saab kätte üheksa euroga. Jõgi märgib, et veinid, mida ministeeriumi töötajatele müüa, aitas välja valida tema hea tuttav. „Ma usaldan tema valikut!“

Superministeeriumis töötab üle tuhande inimese. Kui suurt kasumit on veiniga kauplemine kohvikule toonud? Jõgi hakkab küsimuse peale muhelema. „See on alles kolm-neli päeva üleval olnud, et me ei saa mingist kasumist seal rääkida.“