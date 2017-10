Täna hakkavad keerulisi ülesandeid lahendama järele jäänud 8 nõida – nõid Alisa, tarokaartide panija Anete, teispoolsusega suhtlev Liina, nõid Mari-Liis, diskor Ervin, Helve, kes näeb inimesi läbi, turvaäris tegutsev Martin ja endine kaitseväelane Kalle.

Ülesandeks on lahendada 53-aastase mehe mure. Tartumaal Võnnu vallas elava mehe elutee on olnud täis valusaid üleelamisi ja sassis perekondlikke suhteid. Ta hakkas kuulma kummalisi koputusi ja neid kindlatel kuupäevadel. Kuna just nimelt neil kuupäevil on juhtunud minevikus ka sündmusi, mis on mehele äärmiselt lähedased, tunneb mees surmahirmu.

Tema kasupojad surid ühekuise vahega sarnastel kuupäevadel. Juba siis mõtles loo peategelane, et tegemist on surmaahelaga, kuid nüüdseks ongi kätte jõudnud aeg, mil mees kardab, et ahel jätkub ning surm on järele tulnud mitte ainult talle endale, vaid ka tema päris poegadele. Põhjuseid saabuvad uurima selgeltnägijad.

