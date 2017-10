Ajakirjaniku vaatenurga kinnituseks saavad videos sõna kaks tuntud aktivisti, MTÜ Vene Kool Eestis esindajate Alisa Blintsova ja Mstislav Russakov, viimane seotud ka MTÜ-ga Kitež. Mõlema teksti põhjal jääb venelaste olukorrast sünge mulje, esitatakse nii valesid kui kallutatud infot. Näiteks teatab Russakov, et venelastele pannakse Eesti kõrgkoolides venepärase perekonnanime pärast halvemaid hindeid. Blintsova väidab, et Eesti kodakondsuse saab aga üksnes kalli raha eest ostes.

Vene aktsendiga saksa keelt rääkiv reporter Maria Janssen oli Tallinnasse tulnud, et kohapeal olukorda uurida. Propagandateosele omaselt otsib autor videos tõestust oma eelhoiakule, et venelasi Eestis diskrimineeritakse, vahendab Kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop .

Miks ilmus selline video just nüüd?

Vaadates RT saksakeelse veebiväljaande viimase aja lugusid, siis on selline välismaal filmitud pikk reportaaž pigem erandlik ja üllatav. Kanal on selle tootmisse panustanud märkimisväärseid vahendeid võrreldes oma tavapärase sisuga. Mõne nädala eest ilmuskriitiline lugu vene vähemuse olukorrast Balti riikides Saksa ajakirjas Spiegel. Võib-olla sai RT sellest innustust ning soovib teemat jätkuvalt üleval hoida? Propastop on märganud, et Kremli propagandamasin räägib vähemustest Baltimaades läbi kogu suve, segades teemasse Lääne meediat ja institutsioone. Sellesse mustrisse sobib kõnealune RT lugu väga hästi.

RT Deutsch tegutseb alates 2014. aastast, olles suurim saksakeelne Venemaa meediakanal.