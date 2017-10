Veneetsias otsustas üks gondlimees salaja filmida, kuidas turistid sõidu ajal Veneetsia ilu asemel üksisilmi oma telefone vaatasid.

Teadupärast on gondlisõit paljudele kättesaamatuks unistuseks. Selle üheks põhjuseks on üsna krõbe hind, kirjutab The Local. Ühel seltskonnal oli aga Veneetsia kaunidusest ning selle ajaloost pealtnäha ükskõik.

Gondlimees, kes toimunut salaja filminud oli, postitas video ka Facebooki koos sarkastilise kommentaariga: „Fantastiline sõit. Kliendid on väga õnnelikud, nad naudivad linna ilu ja hindavad seda kõrgelt.“