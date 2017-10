Rajaveere näol on tegu telepublikule üsnagi tundmatu nimega, kuid noormehe karakteriga, noorpoliitikuga Ustav Tõukeratas, on televaataja juba mitmeid nädalaid järjest neljapäeva õhtuti tutvuda saanud. Šnitti lapspoliitiku kehastamiseks võttis ta meie endi, lapsikute ja mõistujuttu ajavate poliitikute pealt. Kuid siiski on antud karakteris sees ka teda ennast, kuna iseend näitleja sõnul kunagi ühegi rolli puhul täiesti kõrvale jätta ei saa.

„Võtted on toimumishetkel väga kurnavad, aga laias plaanis on jube kosutav teha uues keskkonnas uue seltskonnaga mingit uut asja. Kosutav nii loominguliselt kui ka lihtsalt inimesena. Ma olen veel eriti selline tüüp, et mul on vaheldust vaja. Uusi kohti, uusi nägusid. Ja elu ongi nüüd nii kujunenud, et ega ükski päev mul eelmisega küll ei sarnane,“ räägib uuest väljakutsest teleekraanil uuenenud „Suure komöödiaõhtu“ trupi liige, nooruke näitleja Christopher Rajaveer.

Kes sa oled, kust sa tuled ja kuidas sa näitlemiseni jõudsid?

Ma olen pärit Tallinnast. 2009. aastal lõpetasin prantsuse lütseumi ning siis läksin Tartu ülikooli, kus ma õppisin kunstiajalugu ja kõrvale itaalia keelt. Lihtsalt huvi pärast, ega mul mingit laiemat plaani küll ei olnud. Ajaloolaseks ei soovinud saada. Mulle on juba ammu meeldinud kunstiajalugu ja eks ma sellepärast seda õppima sattusingi. Ma tegelikult võtsin seda Tartu ülikooli natuke kui enesetäiendamiskooli… Õppisin keeli ja käisin loengutes, mis huvi pakkusid. Ja tegelesin teatriga. Jah. Kohe alguses liitusin Tartu üliõpilasteatriga ja sellest sai kolmeks aastaks mu teine kodu. Teater oli mu absoluutne kirg juba siis. No ja lavakasse sissesaamine oli kõige selle loomulik ja õnnelik jätk. Seda päeva ei unusta küll iial.

Aga teatripisiku endas avastasin lütseumis õppides. Minu imeline emakeeleõpetaja Maris Sinka suunas meid gümnaasiumi alguses aktiivselt sõnateatris käima. Teatriskäimisest sai mu esihobi, ma armusin teatrikunsti. Ja siis 10. klassis tundsingi ma sisemiselt ära, et siin pole küll pääsu – ma kuulun teatrisse. Nii et, armsad õpetajad, õpilaste tassimine igale, igale poole, on saatuslikult tähtis!

Põhiametilt oled sa Draamateatri näitleja, kuid oled kaasa löönud ka filmis „Nullpunkt“. Kuidas sa tele- ja filmimaailma sattusid, mis sind tele ja filmi juures enim paelub?

„Nullpunktiga“ oli nii, et ma vist kuidagi pooljuhuslikult tänu sõpradele sattusin casting’ule. Tegin ära ja siis selgus, et 1250 noore hulgast olen pääsenud 50 hulka. Siis olid ettevalmistuslaagrid, meid testiti, möllasime Krahli teatris. No ja siis ma osutusingi väljavalituks.

Tele- ja filmimaailma teevad huvitavaks väga paljud asjad. Mul on ilmselgelt liiga vara mingeid järeldusi või üldistusi teha. Kaameraga töö iseloom on hoopis teistsugune, kogu protsess on teatritööst väga erinev. Ja eks see justkui sama ameti teisitiolek olegi huvitav.

Sellest sügisest lööd kaasa ka „Suures komöödiaõhtus“. Kuidas sa sinna saatesse sattusid?

Helistati, küsiti, mõtlesin, nõustusin.

Üldsus ei tunne sind nii väga just koomiku rollis, kas sul olid saatesse minnes ka hirmud, et ehk ei võeta sind telepubliku poolt hästi vastu?

Ei, ei olnud. Tuleb anda endast parim ja mis siin karta. Hirmudega on vist nii, et kui midagi kardad, siis tõmbad seda ligi. Ja kui ma kuidagi päriselt pelgan, siis ma üldse ei teegi. Tuleb vahet teha. Üks hirm on selline elevushirm ja ärevus – selle pealt annab töötada, see on hea. Segavad hirmud ma püüan elimineerida, leian selleks viisi, keskendun tähtsaimale, ma ei saaks nendega töötada.

Saates on sinu karakteriks idupoliitik Ustav Tõukeratas. Kust ja kuidas see karakter sündis?

Christopher Rajaveer "Suures komöödiaõhtus" (ERLEND STAUB)

Ustav Tõukeratas sündis saatetiimiga koostöös meie tänaste Eesti poliitikute pealt. Nende mittemidagiütlevad laused ja demagoogiline mulin on ju kohati väga lapselikud. Ja siis sündiski mõte poliitik lapsega võrdsustada. Laps, kes on onu Edgarilt õppinud a-moraalse poliitika ABC, on juba ette korrumpeerunud (oma kohvritäie spinnereid on Ustav hangeldanud Venemaalt…), tahab iga hinna eest võimule saada ja kõigile meeldida. Teiselt poolt on Ustav võetud “Väikeste hiiglaste” saate pealt, kus 4-aastastelt oodatakse püstijalakomöödiat ja ma ei tea, mis šõud. Vabandan, kui kellelegi liiga teen, aga laste (kes on ju ikka nunnud) seesugune ärakasutamine šõumaailmas paneb mõtlema, kas mitte vanematel pole miski rahuldamata jäänud. Kas lapsed oskavad käituda kuulsusena, kas nad ise saavad aru, miks nad täiskasvanute meelt lahutavad telekas, kuidas tuntus paneb neid käituma teiste lastega, lasteaiakaaslastega jne? Mina ei tea, aga küsitavus on. No ja kuidagi selliste mõtete pealt Ustavikene alguse saigi.

Mis on raskeim osa mingisuguse karakteri loomisel? Kui palju saab sinna sisse panna iseennast, kui palju tuleb võtta karakteri loomisel šnitti mujalt?

USTAV TÕUKERATAS: komöödiaõhtus nähtava karakteri tarbeks on šnitti võetud lapsikute ja ümara jutuga poliitikute pealt. (ERLEND STAUB)

Raskeim osa rolli loomisel on iga kord erinev. Mõnikord aitab rohkem kujutluspilt kellestki, mõnikord lavastaja isik ja nõudmised ja selgitused, mõnikord puhtalt tekst, mõnikord mõni väline detail – impulsside tekkekohti iseenesest on palju. Kogu elu ise täies vaardis. Aga selge on see, et iseennast on a-la-ti karakteris sees, ikka-ikka. Mängid keda tahes, aga üles otsid ta ikka enda seest. Ja teed siis mõistetavaks. Hakkad oma tegelast kaitsma. Kui on vaja sarimõrvarit mängida, siis teed ta endale nii selgeks, et hakkad teda õigustama. Sarimõrvari käitumisel on ju ometi omad põhjused. Ja lõpuks oled mõrvari poolt. Et olla tema. Seepärast ongi näitlemine vaimselt raske töö, kogu aeg peab enda isiksuses sonkima. Marupõnev muidugi! Enda seest tuleb üles kraapida kõik rollile vajalikud omadused. Ma usun, meis kõigis on kõik olemas, litsist pühakuni. Küsimus on lihtsalt, kuivõrd me näitlejana, inimesena julgeme, oskame, tahame midagi teistele välja näidata.

Kui ma komöödiaõhtu esimest saadet vaatasin, tundus mulle, et Ustav Tõukeratta karakter on kuidagi väga sarnane eelmisel hooajal nähtud Tõnis Niinemetsa lapskarakteri Kevin-Christianiga. Kas Niinemetsa karakter oli sulle ka mingil määral eeskujuks, või seisneb karakterite sarnasus ainult selles, et nad mõlemad on lapsed?

Ei-ei, Tõnis ei olnud eeskujuks. Vastupidi, jälgisime just, et nad erinevad oleks. Nad on, jah, lihtsalt mõlemad lapsed.

Mis arvad teistest komöödiaõhtu tähtedest ja nende karakteritest, kuidas sa nendega läbi saad?

Christopher Rajaveer "Suures komöödiaõhtus" (ERLEND STAUB)

Meil on väga tore seltskond. Tõesti sellega on hästi läinud. Sõbralikud ja armsad inimesed. Tiit on mu kolleeg Draamateatrist ja temaga tekkis mul kohe teatrisse tulles väga hea klapp. Erakordselt südamlik inimene, iga kord rõõm näha. Ja ülejäänud kamp ka, sobiv punt. Näiteks võttele me sõidame tavaliselt Nele-Liisi autoga kell 7.30 varahommikul (minu maailmas on see täielik öö, sest harilikult on see mu parim uneaeg) ja see iga kord eikusagilt sündiv „äratuspidu“ autos, mis meil seal Tiidu, Kristeli ja Kaiduga toimub, no see on fantast! Üks hommik Nele-Liis pani isegi filmima meie hommikuse autosõidu. Saate salvestamine on niigi raske töö ja ma olen väga tänulik, et meil on omavahel selline toetav suhtumine.

Kas ja kuidas sa teletöö tempole vastu pead? Kuidas jõuad selle kõrvalt muude tööde-tegemistega tegeleda?

Oi, no teletöö on väikseim osa minu tegemistest. Suurima ajakulu ja kapitaalsusega tegutsen ma ikkagi Draamateatris. Hetkel on esietendumas Uku Uusbergi „Ivanov“. Käimas on peaosa õppimine lavastusse „Eesti matus“. Septembri lõpus oli mul esietendus Estonia talveaias lavastusega „Siuru õhtu 100“. Ja no töid ja tegutsemisi on mul igasuguseid. Ongi ülitihe, aga ma pigem olen õnnelik, et saan teha asju – kurtmine oleks ju nõme, olgem ausad. Kuna töö ja mõttetöö on 24 h, siis parim viis igakülgseks puhkamiseks on reisimine. Mulle reisimine sobib, tean, et mõne jaoks on see ka tüütu. Peagi lähen Brasiiliasse, Argentinasse ja Uruguaysse. Ma arvan, see on mulle eluliselt vajalik, mõnes mõttes. Saan keset talve suvesse ja tempo maha. Sest ega ma muidu üleliia hästi tempot maha võtta ei oska. Seda ma pean veel õppima. Sest tegelikult ma ei austa seda töötame-end-eestlased-surnuks-elulaadi, see on natuke nagu… arutu? Tuleb meelde ütlus, et kui tahad jumalat naerma ajada, siis räägi talle oma plaanidest. Lõputu töötamine ja sebimine on laiemas plaanis tönts programm küll. Aga reisil olles saangi olla nii-öelda mõttetu, meeldivalt mittekasulik inimene, reaalse maailma jaoks vähemalt. Siis olen täielikult uute avastuste meelevallas, maailm on nagu lava mu ümber, saan lõpuks olla ise publik, s.t vaatleja, ma ei pea reisil olles olema laval ja endast midagi andma, midagi jälle korda saatma. Siis annab maailm mulle. Kuigi jah, näitleja-silm töötab ka välismaal. Aga see inimeste jälgimine, see on mul veres.

Millised on su enda eeskujud komöödiavallas?

Kõige rohkem meeldib mulle vist spontaanne huumor. Selline kaaslast tajuv tühine naljatlemine, mis rullub iseenesest ja käivitub hetkenaerust, hetkeelevusest. Siis kui tekib rõõm kaaslasest ja ka endast. Selle üheks heaks näiteks on Juure ja Kivirähki saade „Rahva oma kaitse“. See mulle väga meeldib. Eestlasena mulle sobib väga iroonia ja sarkasm. Inimtüüp, kes ei tee igapäevaselt nalja või ei vaja seda, on mulle võõristav. Mul tekib tunne, et siis inimene võtab maailma hirmus tõsiselt ja arvab, et elul on mõte. Mina ei usu, et elul mingi mõte on. No kus ta on siis? Kui nii hirmsasti oleks, siis paistaks ikka kuskilt otsast välja ka! Ja seesugune arvamus või maailmavaade on mulle väga mõistetav, armas, helge ja lõdvestav.

Kas sulle on oluline ka televaatajate tagasiside? Oled sa lugenud kommentaare ja huvi tundnud selle vastu, kuidas telepublik uuenenud näitlejate ja tegelastega uue komöödiaõhtu hooaja vastu on võtnud?

Eks tagasiside tööle on alati oluline. „Suure komöödiaõhtuga“ on tekkinud omad fännid-autogrammivõtjad ja nende hea sõna teeb ikka rõõmsaks, absoluutselt. Näitleja peab muidugi oskama kiitusega käituda. See on täitsa omaette teema. Mis puutub netikommentaaridesse, siis neid ma ei loe. Pole kunagi lugenud, ma ei tea, see on kuidagi mööda läinud minust. Saan aru, seal plähmitakse lihtsalt, elatakse midagi välja, ollakse jämedad, ükskõik mis teema on. Ma olen nii aru saanud. Mul ei ole sellega nagu midagi peale hakata.

Olen ise telepubliku tagasisidest tähele pannud seda, et kuna Eesti telemaastikul on viimastel aastatel nii palju komöödiasaateid olnud, on televaatajate arvates nende tase justkui kogu aeg langenud ning need ei ole enam naljakad, seda heidetakse ette ka komöödiaõhtule. Mis sa sellest arvad ja milles võib sinu arust probleem peituda?

Tänapäeval teevad kõik inimesed sadat asja korraga. Ja kiiresti. Kvaliteet nõuab aga aega, süvenemist, vaeva ja tööd.

Millist kogemust või väljundit sa ise „Suures komöödiaõhtus“ osalemisest kõige rohkem ootad? Kas suuremat tuntust, teles töötamise kogemust, koomikuna edasiarenemist…?