Endine tõsielustaar, saates „Unistuste printsess“ tuule tiibadesse saanud Maris Altma kirjutab oma blogis, et tema endine sõbranna on aastaid tagasi suhelnud Laura Kõrgemäega kupeldamisskandaali keskmesse sattunud ärimehe Iraj Zandiga.

„Süda peksab mul vist 150km/h. Süda paha, käed märjad. Ma vist saan mingi närvivapustuse kohe,“ kirjutab Maris, et ta on juba aastaid teadnud skeemi, millel tegelikult on palju tumedam külg. Altma kirjutab, et tema endine sõbranna leidis aastaid tagasi kuskilt rikka ärimehe, kes teda heldelt toetas. „Siis vähe ma teadsin, et see sama I.J ( kõik aga hääldasid AJ), Ameerika ärimees on sellise asja osaline ja Laura ka seal hulgas,“ ei suuda Maris uskuda. Sõbranna sai Marise sõnul Zandilt 1500 eurot ja kutsus tema juurde ka teisi. „Nii mitu tuttavat läks, kokku tean viit. Kõik omast vabast tahtest. Kes toetas selle rahaga oma ülikooli, kes elas head elu, nii vähemalt kuulsin.“ Maris paljastab, et tallegi pakuti seda varianti, kuid tema loobus.

Kui Maris nägi TV3 uudislugu, kus kogu skeem paljastati, pidi ta enda sõnul pikali kukkuma. Et sõbranna oli talle varem mehe Facebooki kontot näidanud, tundis Maris ta kohe ära. „Eesti on ikka nii väikene, uskumatu. See skeem on ilmselt julmalt lai ja hõlmab ikka päris tugevalt koorekihti. Tean nii palju, et kõik tutvusid omavahel kokaiini pidudel. Seda tõmmati vasakule ja paremale.“

Maris kirjeldab, et mitmed tüdrukud olid pärast Zandiga magamist oksendanud, sest see olnud nii vastik. „Oma hea sõbraga rääkides just, mainis ka, et tal mitmed tuttavad läksid USAsse, kuid ta ei teadnud kes selle saatmise taga oli. Asi oli korraldatud peenelt ja üsna riskivabalt. Ka kohtus ta mitmete ärimeestega, kuna päris suur kontingent tema tutvusringkonnast kui ka minu omast olid selle kõige sees. Enamus vabatahtlikult, kuid keegi ju nad kokku viis omavahel,“ kirjutab ta.