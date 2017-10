Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püssi sõnul kahtlustatakse mehi grupis toime pandud avaliku korra raskes rikkumises. „Kogutud tõenditele tuginedes on meil põhjust seostada mõlemat meest ähvarduse tegemiseks kasutatud telefoni soetamisega ja ähvarduse tegemisega,“ ütles Püss. „Kuna antud juhul ei leitud lõhkekeha, oli tegemist avaliku korra raske rikkumisega, millega häiriti piirkonnas elavate, liiklevate ja töötavate inimeste liikumisvabadust, avalikku kindlustunnet ja õigusrahu. Samuti põhjustati liiklusseisak Riia tänaval, mis on Tartu üks olulisemaid tänavaid,“ lisas prokurör.

Püss ütles, et igasugustesse pommiähvardustesse suhtutakse täie tõsidusega. „Iga ähvardus võib osutuda tõeseks, mistõttu alati reageerivad neile kõik asjakohased õiguskaitseasutused. Esmatähtis on veenduda, et ei oleks ohtu inimeludele. Seejärel tuleb aga selgitada välja ähvarduse tegija veendumaks selles, et edaspidigi ei tekiks ohtu eludele ja turvatundele,“ ütles Püss. Prokuröri sõnul taotleti kohtult kahtlustatavate vahistamist, et välistada edasiste kuritegude toimepanemine ning menetlusest kõrvale hoidmine.