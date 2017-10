Eesti Tööandjate Keskliit ja Ametiühingute Keskliit allkirjastasid täna värske alampalga kokkuleppe, mille järgi tõuseb Eesti miinimumpalk 2018. aasta algusest 500 eurole ja minimaalne tunnipalk 2,97 eurole.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsari sõnul on alampalga sidumine tööviljakusega märgilise tähtsusega: „Tööviljakusest kaks korda kiirem alampalga kasv paneb jätkuvalt tugeva surve tööandjatele efektiivsuse kasvatamiseks, samas on oluline kokkuleppes sisalduv arusaam, et palgakasv ei saa tulla mitte millestki muust kui ikka tööviljakuse kasvust.“

Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson rääkis, et kõnelused alampalganumbri kokku leppimiseks olid tavapärasest keerulisemad, kuna miinimumpalga tõusu eelduseks oli jõuda ühisele arusaamale ka pikemaajalises metoodikas, kuidas miinimumtöötasu tulevikus tõusma peaks.

„Harjusime viimase viie aasta jooksul ära kiire alampalga tõusuga keskmiselt 10 protsenti aastas ja sellel oli hea mõju palkade ühtlustamisele. Nüüd tempo langeb, aga kokkulepitud tõusuvalemi alusel saavad kõik töötajad siiski majanduse arengust õiglase osa,“ rääkis Peterson.

Alampalga kokkuleppe näol on sisuliselt tegemist laiendatud kollektiivlepinguga kõige kõrgemal tasemel, mis tähendab, et see on täitmiseks kohustuslik kõigile Eesti tööandjatele, seega uuest aastast ei ole lubatud täistööajaga töötajale maksta väiksemat kuutöötasu kui 500 eurot.