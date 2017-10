Merilin näed välja suurepärane. Oled hea näide sellest, et kui soovid olla välispidiselt kaunis, siis tuleb alustada seestpoolt ehk siis kõige A ja O on ikkagi tervislik toitumine.

Oled siiski tuntum rohkem fitness asjatundjana?

Jah, pilti tulin rohkem alles siis, kui hakkasin ka fitnessiga tegelema. Inimestel on meeles kindlasti pildid, kus ma eksponeerisin ennast väga heas füüsilises vormis. Kindlasti aitas ka see, et minust sai Adidas Eesti ametlik saadik.

Aga millega sa päriselt tegeled? Fitness ja tervislik toitumine on paljude arvates justkui sinu hobid, mitte päris töö.

See on päris naljakas, sest paljud küsivad minult tänagi veel, kas ma olen mõelnud hakata lõpuks ka päris tööd tegema ja raha teenima hakata. Aga palun saage aru, et see kõik mida ma teen ongi töö ja raha teenimine. Näiteks hommikut alustan ma oma blogi täiendamisega, koostööpartneritega suhtlemise ja kohtumistega või raamatu kirjutamise ja turundamisega. Aga kuna ma tahan oma lugejatega jagada ka treeningu nippe, siis ma pean ju ka ise trenni tegema. Pooletunnise treeningnipi salvestamiseks võib kuluda isegi poolteist tundi. Kaks postitust nädalas võtab mult kuus päeva nädalas, sest need vajavad ka põhjalikku ettevalmistust. Teen alati korraliku kodutöö ehk siis kogun hästi palju informatsiooni. Tahan harida nii iseennast, kui ka oma lugejaid. Ja kui mängus on veel ka mõni toode või teenus, siis ma pean seda ju ka katsetama, et aus olla.

Milline on tagasiside sinu postitustele?

Enamus postitusi on suunatud naistele ja tagasiside on olnud suurepärane, naised tänavad mind, et ma viitsin nii põhjalikult oma teavet jagada. Julgen jututeemaks võtta ka väga olulisi teemasid meie ühiskonnas. Eriti just tervise teemadel, millest väga paljud ei kõnele. Julgen rääkida ka väga intiimsetel teemadel, menstruatsioon või nahaprobleemid näiteks. Julgen rääkida kõigest kuigi tean, et meedia jälgib minu postitusi pingsalt ja vahel kisub ka kontekstist asju välja. Kui minust kirjutatakse totter artikkel, siis see mind ei heiduta, sest minu lugejad teavad täpselt millega ma tegelen ja miks ma seda teen ning tagasiside on ainult positiivne. Ma olen paljusid päästnud või aidanud mingil teemal ja see teeb mind õnnelikuks.

Kas inimesed on lõpuks aru saanud, et sa oled see, mida sa sööd?

Absoluutselt. Meid ei päästa ainult rohud ja kreemid, vaid eelkõige toit mida igapäevaselt sööme.

Kas meelelahutusmeedia on sind väärkohelnud?

Kontekstist rebitakse ikka midagi vürtsikamat välja, aga kommentaare ei loe ma juba ammu. Vanasti lugesin ja nutsin patja ning mõtlesin, et mu elu on läbi. Täna mõistan, et taolistel anonüümsetel kommenteerijatel puudub üldse oma elu ja ma ei saagi aru miks nad üldse käivad seal kommenteerimas ja ennast minu peal välja elamas. Loomulikult on konstruktiivne tagasiside alati teretulnud ja seda ma saan ning see on tore.

Kas lähedaste arvamus sinu väga erilisest tööst läheb sulle korda? Kuidas suhtub sellesse sinu elukaaslane Uku Suviste?

Tulin Austraaliast tagasi aastal 2015 ja otsustasin, et ma ei toetu enam mitte kellelegi ja teen kõik asjad ise ära. Austraalias blogisin teiste alt, aga Eestis otsustasin seda ise teha. Tegelikult läksin tööle juba 13-aastaselt ja olin seal kokk. Samas teadsin kohe, et tahan kunagi ka enda kohviku avada. Ja kui tagasi tulin, siis tundsin, et ma ei suuda teha midagi poolikult. Et käin tööl ja teen kõrvalt seda mida armastan. Austraalia mõte oligi see, et teenida võimalikult palu taskuraha ja seda säästa. Tagasi kodumaal otsustasin, et teen seda mida ma armastan seni kuni mul neid rahasid jagub.

Hommilkusöök staariga - Paljas Porgand Merilin Taimre (Jörgen Norkroos)

Kuidas sa Eestis pildile said?

Ma ei käinud kuskil konkurssitel, ei osalenud telesaadetes. Näiteks Austraalias pidin ma ennast samuti mugavustsoonist välja rebima. Käisin ukselt uksele, nutsin ja palusin, et andke mulle palun tööd, tahan kokaks saada, mul pole ühtegi paberit ette näidata, kuid andke mulle ikkagi tööd. Siis üks peakokk vaatas mulle silma ja küsis kaua ma tööd olen otsinud. Ütlesin, et nädal aega ja hommikust õhtuni. Ütlesin ka, et ma ei taha minna Mc Donaldsisse tööle. Ja ta võttiski mind tööle. Pani katseajale ja peale kolme kuud sai minust hommiku- ja lõunasöögi šeff. Siis saigi mulle selgeks, et kui midagi väga tahad, siis sa selle ka saad, kui sul jagub sihikindlust. Tol ajal pidasin ka reisiblogi ja kõik minu Eesti fännid olid minust juba siis suures vaimustuses. Ehk siis, kui tagasi tulin, teadsin juba täpselt mida tahan ja mille poole soovin püüelda. Nüüd on mul plaanis oma kohviku avamine, nii et järgmine "Hommikusöök staariga" võib toimuda juba minu kohvikus.

Kas hakkad kohvikut koos elukaaslase, Uku Suvistega pidama?

Ei, see on minu projekt. Pole mõtet oma armuelu ja äri ühte patta panna. Mida kaugemal sa oma lähedasi hoiad oma äridest, seda lähedasemad nad sulle on.

Sa võiksid lisaks kokaraamatutele hakata kirjutama ka eneseabi õpikuid. Kust sa neid tarkuseteri oled noppinud?

Ma võin kõige eest tänada vanemaid, kes on mind õieti kasvatanud stiilis, et kui tahad midagi saada, siis pead selle nimel ka ise pingutama. Tahtsin moekaid riideid või väljas käia, siis pidin selleks ise raha teenima. Nagu ma juba rääkisin, siis äksin13-aastaselt tööle. Samuti läksid noorelt tööle ka minu vend ja õde ning ka nemad on hetkel väga edukad.

Jaga mõned õpetussõnad tänastele noortele, kes tahavad kõike kohe ja kiiresti saada?

Kui sul on mingi suur unistus silme ees, siis tuleb selle poole liikuda sammhaaval mitte üritada krahmata kohe suurt suutäit. Kindlasti tuleks olla ka kannatlik ja tähistada igat pisematki võitu.

Sa oled tugev ja iseseisev naine, kas see mehi eemale ei peleta?

Minu ema ütles ka mulle kunagi, et Merilin, sina küll mehele ei saa, sest sa tahad liiga palju. See tähendab, et ma olen väga nõudlik iseenda suhtes, aga ma olen väga nõudlik ka oma kaaslase suhtes. Muidugi võib see mehe minu kõrval ära hirmutada, sest ma kogu aeg teen ja teen igasuguseid asju. Isegi häid sõbrannasid võib see hirmutada. Mingi hetk olengi tundnud, et ma enam ei julge jagada oma suuri saavutusi. Hoian neid pigem vaka all, et ei tekiks kadedust.

Kuidas on lood Ukuga?