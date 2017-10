Tallinnas Mustamäe nurgas asuva rehvitöökoja ukse taga ootab ennelõunal ligi nelikümmend autojuhti, et oma terasruunale talverehvid alla saada. Järjekorras esimeste seas olev Karmo on rehvivahetust oodanud ligikaudu kuus tundi. „Viimasel ajal oli kiire, ei jõudnud ilmateadet jälgida,“ ohkab ta.

Tundub, et eile õhtul maha sadanud lumi tuli paljudele autojuhtidele kui välk selgest taevast, sest rehvitöökoja ukse taha on end ritta võtnud ligikaudu nelikümmend autojuhti. Kui järjekorras esimesed peavad ootama veel tunnikese, siis viimased saavad talverehvid alla alles täna hilisõhtul.

Viis ja pool tundi järjekorras seisnud Karmo tunnistab, et nägi ilmaprognoosi, kuid varem rehvitöökotta tulla ei jõudnud. „Viimasel ajal oli kiire, ei jõudnud ilmateadet jälgida. Parajasti olin tööl ja kui lõpetasin, siis vaatasin, et lumi on maas.“ ütleb ta. Mehe sõnul ei liigu järjekord väga kiiresti – kolmekümne minutiga saab oma rehvid vahetatud umbes kaks autot.

Silver tuli järjekorda poole seitsme ajal hommikul ning tema hinnangul läheb kusagil kaks tundi veel. Praegu on kell pool kaksteist ennelõunal. „Kuna mul on momendil nädalake puhkust, siis ma tööl ei pea käima praegu. Mõtlesin, et tulen täna hommikul, aga üllatusena tuli see, et nii suur järjekord. Juba hommikul vara!“ räägib Silver.

Hanereana kaugusesse ulatuvas järjekorras seisab ka Toomas, kes jõudis kohale seitsme ajal hommikul. Ta leiab, et säärane olukord on normaalne ning iga-aastane nähtus. Mehe sõnul ei pahanda ka ülemus. „Kui iseenda tööandja oled, siis pole vast probleemi,“ naerab Toomas.