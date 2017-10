64aastane O'Heaney kirjeldas juhtunut veebiküljele Buzzfeed, öeldes, et teda innustas suud avama Harvey Weinsteini skandaal. Ühtlasi kinnitab ta, et rikub intsidendist rääkides vaikimislepingut, vahendab People.

Näitlejatar Caitlin O'Heaney väidab, et Val Kilmer lõi teda 1991. aasta filmi „The Doors“ proovis.

Filmi castingujuht Risa Bramon Garcia väitis aga Buzzfeedile, et nii O'Heaneyt ja kõiki teisi näitlejannasid hoiatati: stseen, mida nad katsetavad, on emotsionaalne ning võib kaasa tuua füüsilise kontakti. Näkkulöömist ta eitab.

„Mäletan üht hetke, mil Val surus ta vastu seina - see kuulus stseeni juurde.“ Garcia kinnitas, et tegi ise stseenile lõpu, kui see ähvardas liiga emotsionaalseks minna.

„Ma teen vahet vägivallal ja näitleja kaasaminekul rolliga,“ toonitas castingujuht ja nimetab O'Heaney reageeringut ülepaisutatuks.

Näitlejanna aga väidab, et teatas juhtunust politseisse. Hiljem jõudis ta Kilmeri, Stone'i ja Carolco Picturesiga kokkuleppele, mille alusel ta sai Buzzfeedi andmeil 24 500 dollarit. O'Heaney aga väidab, et pärast maksude mahaarvestamist jäi talle alles vaid 8000 dollarit. Ühtlasi sõlmis ta vaikimislepingu, mida kahetseb enda sõnul tänini.