Aeg on taas sealmaal, et Mehhiko on valmis tähistama iga-aastast surnute päeva (hispaania keeles Día de Muertos). Kuigi üleilma kuulsat festivali peetakse 31. oktoobrist 2. novembrini, on juba siin-seal sünged kostüümid välja otsitud.

(AFP / Scanpix)

Enne põhirongkäike on mehhiklastel kombeks pidada La Catrina nimelisi eelpidusid, kirjutab TripSavvy. Catrina loojaks on karikaturist Jose Guadalupe Posada, kes on saanud kuulsaks skelette ja pealuid kujutavate joonistustega.