Hea välimus on ju kobe küll, kuid mehed vajavad naiste juures midagi enamat, et nende juurde ka pidama jääda. Mis mehi kütkestab? Mida mehed naistes otsivad?

Need 10 omadust on sellised, mis mõjuvad meestele eriti võluvalt, vahendab Your Tango.

1. Lahkus