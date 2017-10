Kodu ja kontori koristus on oluline, sest see näitab kuidas me ümbritsevate asjade eest hoolt kanname. Mida aga teha, kui elutempo on nii kiire, et endal pole koristustöödeks piisavalt aega? Ning olemasolevat aega tahaks ju veeta lähedastega? Siis kutsu appi ettevõtte Puhasmaagia OÜ.

Ettevõtte Puhas Maagia eesmärgiks on täiuslik puhtus nii kodus, kontoris, suurpuhastusel või ehitusjärgsetel pindadel. Firma esindaja Reeli Mauer toob välja, et kodu ja kontori sage puhastamine hoiab ära selle, et suurpuhastust tuleks teha liiga tiht.

"Allergikute ja mitmelapseliste perede jaoks on puhtuse hoidmine ääretult oluline. Teisalt ei pruugi olla vastavaid vahendeid," lausub esindaja. Tema sõnul tellitakse väga palju kodukoristust ka sel juhul, kui inimesel endal on tervisehädad ega saa elamist puhastada.

Nii hoolduskoristusel kui suurpuhastusel tuuakse kliendile välja tööd, mida täpselt hakatakse tegema. "See tekitab usaldust ning kliendid kiidavad meid, soovitavad sõpradele ja tellivad uuesti," selgitab Mauer.

Tema kinnitusel on nende ettevõtte üks põhialuseid individuaalne lähenemine kliendile - alati arvestatakse just kliendi erisoovidega. Näiteks käiakse enne koristustöö algust kliendi kodus või kontoris ning vaadatakse pinnad üle, et panna kokku sobiv plaan ja võtta kaasa täpselt õiged vahendid (kõik puhastusvahendid on professionaalsed). Töötasu arvestatakse ruutmeetrite järgi. Kliendile on 12tunnine töö garantii.

TEENUSED:

- Kodukoristus

- Suurpuhastus

- Kontori või büroo koristus

- Kolimiskoristus

- Aknapesu

- Pesu triikimine

- Lasteaedade koristus

- Eritööd

Puhtas kodus on rahulik meel!



Hinnapäringu saamiseks võta ühendust klienditeenindusega telefonil +372 58506790 või kirjuta puhasmaagia@gmail.com