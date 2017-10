Dieedil olemine ei ole sugugi kerge. Esiti tundub, et kõige raskem on tervislikult toituma asuda, kuid veelgi hullem on uute harjumustega kohaneda. Ometigi on see võimalik! Et see teekond oleks lihtsam ja kiirem, siis kogus ja avalikustas Bright Side kuus nippi, mida senini laialdaselt räägitud ei ole. 1. Kui sööd väljas, siis vali alati kõige väiksem portsjon.

Võta aega ja uuri menüüd. Olgu tegu või rämpstoiduga - vali alati kõige väiksem ports!

2. Ole optimistlik! Iga positiivne mõte loeb! Idee mõte on keskenduda ainult positiivsetele asjadele. Tee iga kadunud kilo oluliseks ja suureks võiduks. 3. Väldi toitu ja seltskondi - üksi söömine on parem. Ikka tahaks, et pere ja lähedased saaksid su muutust sinuga jagada, aga teada on, et seltskonnas me kipume rohkem sööma. Sa jääd pikemalt lauda istuma, sööd ja jutustad, naerad. Nii kaotad sa seltskondlikult kontrolli koguse üle, mida sisse lahmid. 4. Kui oled näljane, siis nuusuta banaane. Kõlab pööraselt, kuid on leitud, et teatud toiduainete (õunad, piparmünt, banaanid) nuusutamine suudab su aju lollitada. Ajule tundub, et nuusutamise asemel sa söödki neid. 5. Sinine on su uus lemmikvärv! Ühe uurimuse järgi alandab sinine söögiisu. Vali sinine laudlina, taldrik, klaas. 6. Söö peegli ees.