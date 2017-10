2. novembril esineb kinos Sõprus tuntud USA ambient-muusik Steve Hauschildt.



Steve Hauschildt on Ameerika Ühendriikidest, Clevelandist pärit eksperimentaalmuusik, kelle kuuendat albumit „Strands“ on saatnud suur menu üle maailma. Teda peetakse üheks USA silmapaistvamaks nooreks ambient-muusikuks, kes kasutab oma loomingus peamiselt analoogsüntesaatoreid ning kelle muusikat iseloomustab matemaatiline ja tundlikult meloodiline detailirohkus.

Steve Hauschildti muusikamaastik on inspireeritud Clevelandi postindustriaalsest terasetööstuspiirkonnast. See meenutab bladerunnerlikku maailma. Siin moodustub masina ja inimese dialoog, jäädes balansseerima düstoopia ja utoopia piirimaile nagu Klaabu kosmoses.



Steve Hauschildti loomingut on kõrgelt hinnanud Thump, Factmag, Boomkat ja teised muusikaajakirjad. Factmag paigutas tema viimase albumi „Strands“ 2016. aasta albumite seas 7. kohale.



Kukemuru ambientfestivali peakorraldaja ja muusik Kaido Kirikmäe esitleb samal kontserdil live-improvisatsiooniga oma uut albumit „Rawberry Files“.



Kontserti saadab valgusteraapiline visuaal.

Eelmüük toimub Piletilevis. Pilet maksab 17 eurot.



Piletite arv on piiratud!