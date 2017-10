Paapua Uus-Guineas leiti 1929. aastal iidne kolju. Nüüd on teadlased veendunud, et see kuulub tõenäoliselt maailma vanimale teadaolevale tsunamiohvrile.

Kolp leiti Aitape linna lähedalt ja algselt arvati, et see kuulub Homo erectusele ehk praeguseks välja surnud inimlasele, kirjutab BBC.

Nüüd teatavad teadlased, et leiupiirkond oli kunagi laguun ning seda tabas umbes 6000 aastat tagasi tsunami. Järelduseni, et kolp võiks kuuluda looduskatastroofi ohvrile, jõuti pärast seda, kui rahvusvaheline meeskond uuris antud piirkonnast pärinevaid setteid. Uurimistöö võeti ette seoses 1998. aastal regiooni tabanud tsunamiga.

„Kuigi pealuud oli palju uuritud, ei pööratud varem leiupiirkonna setetele piisavalt tähelepanu,“ sõnas Walesi ülikooli professor James Goff. „Setetes esinev „geograafiline sarnasus“ näitas, et inimesed on kogenud tsunamisid juba tuhandeid aastaid,“ ütles ta.

„Järeldame, et see palju aastaid tagasi surnud inimene on ilmselt maailma vanim tsunamiohver, keda teame,“ ütles professor.