Eile õhtul anti ajaloomuuseumi Suurgildi hoones üle sihtasutuse Noor Ehe stipendiumid sel aastal enim silma paistnud noortele ehtekunstnikele. Peapreemia pälvis Hanna-Maria Vanaküla.

„Hanna-Maria on erinevate materjalide ja vormiotsingutega julge katsetaja,” kinnitas sihtasutuse looja, ehtekunstnik Kadri Mälk.“

„Ta on oma töös äärmiselt nõudlik, läheneb teemadesse süvenemisega, loominguliselt söakalt eristuv – need olid peamised põhjused, miks otsustasime sel aastal stipendiumi just temale anda.“



Lisaks peapreemiale anti välja ka kaks eripreemiat. SUURE SÜDAME eripreemia sai ehtekunstnik ning Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala juveelitöö meister Jens Andreas Clausen. Teine eripreemia anti rühmitusele Domestic Jewelry (Claudia Lepik, Ljubov Kedrina ja Kaia Ansip), kes on juba ligi aasta postitanud igapäevaselt Instagrami fotosid käepärastest vahenditest valmistatud ehtest.



Tunnustatud ehtekunstnik Kadri Mälgu poolt loodud sihtasutus Noor Ehe on eraalgatuslik ettevõtmine eesmärgiga toetada ja tunnustada loojaid, kelle tegemised on jätmas värsket jälge tänasesse Eesti ehtekunsti.



Käesoleval aastal olid stipendiumi nominentideks ehtekunstnikud Marita Lumi, Hanna-Maria Vanaküla, Merlin Meremaa, Triin Kukk, Keiu Koppel, Armour'i meeskond, Tallinna rakenduskunstitriennaali meeskond, Domestic Jewelry ja Jens Andreas Clausen.



2008. aastal loodud fondi juhatusse kuuluvad Kadri Mälk (asutaja), Tanel Veenre, Piret Hirv ja Kadri Karro. Eelnevatel aastatel on stipendiumi pälvinud ehtekunstnikud Ettel Poobus, Nils Hint, Urmas Lüüs, Sofia Hallik, Darja Popolitova, Maria Valdma ja Kätrin Beljaev.



Seekordse ürituse toetajateks olid Dunker, Kaido Ehasoo, Peeter Kangur, GANT ja Philip Sajet.

Hanna-Maria Vanaküla

Noor Ehe stipendium 2017 - 1000 eurot. Sihikindel ja sisukas noor ehtelooja, kelle peale saab alati loota. Äärmiselt nõudlik oma töös, läheneb teemadesse süvenemisega. Täpne, põhjalik, loominguliselt söakalt eristuv, saatjaks perfektsusetaotlus. Julge katsetaja erinevate materjalide ja vormiotsingutega. Kasutab leidlikult loomingus oma teadmisi optomeetriast. Hiljutised tööd värviliste vaipade lõigetega annavad aimu vabast vaimust. Julge natuur. Valitud Schmuck 2017 näitusele juba nii noorena, ainsana Eestist. Tõsiseltvõetavust kinnitavad nii tööd Narvas kunstiakadeemia residentuuris näitusel Kafedra kui ka näitusel Symptom akadeemia Vabaduse galeriis, kus Hanna-Maria kehastus halastajaõeks. Hanna-Maria Vanaküla töid on omandanud ka esinduslik Helen Drutt Collection New Yorgis.



Jens Andreas Clausen - SUURE SÜDAME eripreemia. Üks olulisemaid ehtekunsti tugisambaid, kes turgutab ja kastab noort ehet, olles Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala juveelitöö meistriks. Tema põhitöö Norra juveeliettevõttes ei takistada teda ikka ja alati Tallinnas vajadusel kohal olemast. Inimesena äärmiselt delikaatne, empaatiline natuur, on Jensi sõnum kunstnikuna maksimaalselt fokusseeritud. Ta ei pajata palju, kuid kõik öeldu on täis jõudu. Lihtsalt loetavad kontuurid, tugevad sümbolid, tehniline täiuslikkus. Eksistentsiaalsed tõsised teemad lihtsas lihvitud kujundikeeles.



Domestic Jewelry (Claudia Lepik, Ljubov Kedrina ja Kaia Ansip) - eripreemia. Teravmeelsuse ja ajatabavuse tunnustus. Preemia üleandmise päeval on kolmel tüdrukul parasjagu käsil ehte-aasta 361. päev, neli päeva finišini. Pöörasest ideest postitada igapäevaselt Instagrami üks foto käepärastest vahenditest valmistatud ehtest on tänaseks saanud ligi 2500 jälgijat üle maailma. Eesti tüdrukute leidlikkusest on saanud põlvkonda kõnetav eesti ehte visiitkaart - vahetult hetkes, turvaliselt pretensioonitu, nutikalt tabav. Instagram siin.