Argentiinas on kohtu all mees, kes pidas oma tütart 20 aastat seksiorjana vangistuses. Selle aja jooksul sigitas ta oma tütrele ka 8 last.

56-aastast Domingo Bulaciot süüdistatakse aastakümneid oma tütre vägistamises, vahendab Metro.

DNA-test kinnitas, et mees oli isaks kaheksale beebile, kelle ta enda tütar ilmale oli toonud.