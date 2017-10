Talvesaapaid on mul umbes kolm paari, aga veekindel neist ainult üks. Seega erilist valikut polnud. Kahjuks olin unustanud, et eelmise aasta lõpus andis parema saapa nöör otsad ja nii käisin ma üsna pardilikult mööda lumeplöga.

Möödunud aastatel olen läinud lume saabudes kingapoodi, sest eelmisel talvel ostetud saapad ei ole talvehooaega vastu pidanud. Eks ole ajakirjanikul ju palju käimist. Sel aastal otsisin talvesaapad välja aga juba septembrikuus, pesin ilusti ära ja täna hommikul astusin neisse koridoris lihtsalt sisse.

V:

Talvesaapad tõstsin kapi alt välja ja võtsin kasutusse juba eile, kuna kingadega tahtsid varbad jäässe minna. Ühel Alpil on pael kulunud, aga muidu on need üliheas vormis nagu ka viis aastat tagasi. Auto saabastega on hullem lugu: masin on remonditöökojas, all üsna slikid suverehvid. Talvekummid on 3-4 km eemal kodus.

M:

Mul endal lugu rääkida pole, aga fotol on minu õde Tartus bussi ootamas. Kets jalas, saapaid pole. Vabanduseks-selgituseks-õigustuseks: „Mul polnud muud panna. Teised ei kannata.“ Õnneks oli villane sokk siiski üle varvaste tõmmatud. Kannatab esimese lume ära küll! PS! Päkapikkudele rääkida ei tohi.

G:

Vaatasin täna hommikul aknast välja ja mida ma näen – lumi maas nii paks, et ulatub pahkluuni. Järgmine pilk läks ukse kõrvale jalanõuderiiuli poole, kuid sealt vaatasid vastu ainult tennised. Niisiis tuli kapisügavustest välja kraapida talvesaapad. Ma polnud selleks kiirel hommikul sugugi valmis. Pärast kümneminutilist otsimist leidsin üles ainult sügisesed poolsaapad. Häda korral käisid kah. Tööle jõudes meenus, et talvesaapad on maale ära viidud, sest minu peas ei pidanud talv enne novembri lõppu tulema.

S:

Vaatasin hommikul aknast välja ja nentisin, et tänase ilma puhul oleks ideaalne saapad jalga tõmmata. Ainus probleem on see, et kuidagi olen suutnud elus hakkama saada nii, et ei ole peale keskkooli mitte ühtegi saapapaari omanud. Talvisemaid tosse ei viitsinud unise peaga otsima hakata, seega panin seni igapäevased Nike'd ja jäin lootma selle peale, et lörtsilombid liiga sügavad ei ole.

G:

Minu kümneaastased usaldusväärsed tanksaapad on sel aastal tegelikult juba tükk aega kasutuses olnud. Nad kaitsevad nii sügisvihmade kui lume eest. Nad on ka piisavalt kobakad, et tõsiselt krõbeda ilmaga neisse villased sokid ära mahuks. Ainuke häda nendega on see, et peab varem sättima hakkama, nende nöörimine võtab kõvasti aega.

(Erakogu)

P:

Lume tulekut hakkasid ilmatargad ennustama juba möödunud nädalal. Pühapäeval heitsin pilgu kappi ja sain kindlust, et päkapikud või rotid pole armsaid jalavarje minema tassinud. Paar veekindlaid talvesaapaid ja teine paar korralikke matkasaapaid on ootel. Praegune ilm aga soosib pigem sooja voodriga kummikuid. Ka need on olemas.

(Erakogu)

L:

Lumesajuhirmus otsisin juba eile talvesaapad kapist välja. Kahetsema ei pidanud, sest saapad on mul kvaliteetsed, jalad on soojas ning nii kõndisin nendega eile õhtul juba ka proovitiiru. Möödunud aastal ostetud lühikese säärega saapad teenisid mind hästi terve eelmise aasta ning võib julgelt öelda, et ka see aasta möödub probleemideta. Pika säärega saapad jäävad aga praeguseks veel kappi ootama õiget talvekülma.

D: