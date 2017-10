Endise Spice Girlsi lauljatari Mel B ja produtsent Stephen Belafonte abielulahutus võtab järjest inetumaid tuure.

Ajakirja People andmeil väidab Mel, et Stephen hoidis teda kümme aastat kestnud abielu jooksul suurema aja pidevas narkouimas. „Miss Brown on nüüd seisukohal, et mr Belafonte uimastas teda terve abielu jooksul,“ ütles poptähe advokaat Los Angelese ülekohtule. Belafonte ja tema kaitsjate tiim eitavad süüdistust raevukalt.

Daily Maili andmeil aga on Melil karta üle 50 video ilmsikstulekut, millest 20 kujutavad teda seksuaalvahekorras. Mõnel klipil pruukivat staar kokaiini. Ent mitmed seksivideod, väidab Brown, olid vändatud tema nõusolekuta. Abielupaari kunagine lapsehoidja Lorraine Gilles väidab, et temal ja Melil oli abielu jooksul seksuaalsuhe, milles aeg-ajalt osales ka Belafonte.