„La La Landi“ tähe Emma Stone kurameerib New York Posti andmeil populaarse sketšišõu „Saturday Night Live“ stsenaristi ja režissööri Dave McCaryga.

Kaks aastat tagasi läks Emma (28) lahku oma kauasest kallimast Andrew Garfieldist, kellega koos ta oli mänginud filmis „Imeline ämblikmees“. Suvel sahistati romansi taaselustumisest, kuid juttudeks need jutud jäidki.

New York Post täheldab, et „SNL“ personalil on viimasel ajal Hollywoodi staaride seas kõvasti lööki. Ben Affleck kurameerib produtsent Lindsay Shookusega, paroodiauudiste rubriigi ankur Colin Jost aga Scarlett Johanssoniga.