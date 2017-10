Lähipäevil peaks ilm tasapisi taas soojenema ning alles novembri lõpu poole läheb uuesti külmaks ja sajab lundki, usub ilmatark Einar Laretei.

Suuremaks peab ta tõenäosust, et püsiv lumi sajab tema kodukandis maha detsembri keskpaigaks. Jõulud tulevad valged ja üsna pehme külmaga.

Tartus elav saarlasest ilmatark Margus Arge meelest on peatselt algav november enamasti juba talvise näo ja miinuskraadidega. Nii on ilmatarga sõnul jõulud ja aastavahetuski lumised, kusjuures enam on lund just Hiiumaal ja Pandivere kandis, veidi vähem Saaremaal.

